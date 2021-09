Mediaworld Extrasconto: nuove offerte sulle console ricondizionate

Solo online e solo per pochissimi giorni (fino al 29 settembre) Mediaworld lancia gli Extrasconti su una selezione di prodotti ricondizionati tra i quali troviamo anche le console come PlayStation 4, PlayStation 3 e Nintendo Switch.

Una vasta sezione di offerte sui PC da gaming ricondizionati è disponibile online sul sito di Mediaworld, trovate non solo computer desktop e notebook ma anche accessori come router, monitor, volanti con pedaliere, cuffie e sedie da gaming.

Sul fronte console troviamo ad esempio PS4 PRO 1TB Gamma a 368 euro oltre a volanti e headset Sony a prezzo scontato. Nintendo Switch Lite giallo costa 161.41 euro, prezzo leggermente più alto (170 euro) per la colorazione grigia mentre Nintendo Switch ricondizionato costa 296.10 euro.

Queste sono solamente alcune delle offerte Mediaworld su prodotti ricondizionati, tutti gli articoli sono testati e perfettamente funzionanti, non sempre sono presenti scatole originali e manualistica, possono essere presenti graffi o imperfezioni estetiche sulla scocca ma il corretto funzionamento è garantito.

Vi ricordiamo che sono in corso anche i Mega Sconti Mediaworld con numerose offerte sui videogiochi, ad esempio Star Wars Squadrons e Need for Speed Hot Pursuit Remastered costa 5.99 euro l'uno mentre Call of Duty Black Ops Cold War è in promozione a 29,99 euro solamente per un periodo di tempo limitato.