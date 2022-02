Mediaworld festeggia San Valentino con sconti su videogiochi, console e PC Gaming

Mediaworld lancia le offerte di San Valentino, dal 7 al 14 febbraio il nuovo volantino si tinge di rosa per celebrare la festa più romantica dell'anno con tanti sconti e promozioni anche sulle categorie videogiochi, PC Gaming e console.

Il volantino Mediaworld di San Valentino presenta una serie di offerte speciali, tra queste segnaliamo Just Dance 2022 a 39.99 euro e bundle Nintendo Switch Lite a 259.99 euro in coppia con Pokemon Spada o Scudo mentre il pacchetto Nintendo Switch + Pokemon Spada o Scudo o Pokemon Diamante e Perla costa 339,99 euro.

Passando al PC Gaming, il portatile HP VICTUS BY HP 16-D0017NL costa 1.399 euro, mentre l'ACER NITRO 5 AN517-54-723J ha un prezzo di 1.599 euro invece di 1.799 euro. E ancora ACER NITRO N50 N50-620 Intel Core i5 16 GB a 899 euro, HP Sedia Gaming OMEN BY HP CITADEL a 249.99 euro, LOGITECH G332 STEREO HEADSET a 39.99 euro, mouse LOGITECH G502 HERO a 59.99 euro, volante LOGITECH G29 Driving Force Racing a 249.99 euro e PC Desktop LENOVO IDEACENTRE GAMING5 14ACN6 a 999 euro.

Per tutte le offerte vi rimandiamo al volantino Red Price di Mediaworld valido fino a lunedì 14 febbraio, una bella occasione per risparmiare sull'acquisto di un regalo per la propria dolce metà.