Mediaworld festeggia il giorno dei single: sconto 22% sugli acquisti solo l'11 novembre

Se il 14 febbraio è la festa degli innamorati, l'11 novembre in Cina si festeggia il Single Day, giornata dedicata ai single e a tutti coloro che vogliono essere liberi da legami affettivi duraturi. Per l'occasione Mediaworld lancia una nuova promozione, valida solo online e solo per oggi.

Mediaworld offre il 22% di sconto sul totale del carrello di ogni ordine, offerta valida fino alle 23:59 di mercoledì 11 novembre. La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line ad esclusone dei prodotti in offerta per il Black Friday Mediaworld, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini e iPhone Pro Max, prodotti legati alle offerte Samsung Members, iPhone 11 128GB, iPhone Pro 64GB, Samsung Galaxy Note 20, Apple Watch, Airpod e Airpod Pro, notebook, console, stampanti, Dyson Airwrap, abbonamenti, prevendite e prenotazioni, prodotti editoriali e Gratta & Vinci, polizze, liste nozze e similari e in generale buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e servizi.

Potete comunque navigare sul sito di Mediaworld alla ricerca di videogiochi, film in DVD e Blu-Ray, accessori, prodotti per la cura personale, televisori e tantissimi altri prodotti che non rientrino nelle categorie citate qui sopra per ottenere lo sconto del 22% sul totale del vostro acquisto. Avete già deciso cosa comprare?