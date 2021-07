Mediaworld: FPS al massimo, ultimi giorni di offerte del volantino gaming

Il 26 luglio Mediaworld ha lanciato il volantino FPS al massimo dedicato ai videogiochi, con offerte su PC Gaming, videogiochi e accessori. C'è tempo fino al primo agosto per approfittare delle promozioni, sono queste le ultime ore per fare acquisti a prezzi scontati.

Tra i prodotti in promozione troviamo la sedia gaming NACON Gaming Chair PCCH-310 a 99.99 euro, il monitor curvo MSI OPTIX G24C4 a 199.99 euro, il notebook MSI GF63 Thin 10SC-055IT a 999 euro con inclusi tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass e il PC desktop MSI MPG TRIDENT AS10TD-1482IT a 2.199 euro con tre mesi di Game Pass incluso.

Da segnalare anche Animal Crossing New Horizons + Controller a 64.99 euro, stesso prezzo per il pacchetto Super Mario Kart 8 Deluxe + controller Super Mario di PowerA. Il bundle The Legend of Zelda Skyward Sword HD con Joy-Con personalizzati costa 119.99 euro mentre i Joy-Con standard (vari colori disponibili) sono in promozione a 69.99 euro invece di 79,99 euro la coppia.

Potete sfogliare online il volantino Mediaworld FPS che passione con queste e tutte le altre offerte su console, videogiochi, accessori, PC gaming, abbonamenti e servizi, sconti validi solo online fino a domenica primo agosto compreso, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.