Mediaworld lancia i Mega Sconti, nuove offerte online fino al 31 luglio

La catena Mediaworld presenta i Mega Sconti con una nuova valanga di offerte speciali valide fino al 31 luglio, solo ed esclusivamente online, su una vasta selezione di prodotti tra cui videogiochi e console.

Oltre ai preordini di FIFA 22 a prezzo scontato segnaliamo una serie di sconti sui giochi per PS5 come Call of Duty Black Ops Cold War a 63.99 euro e Assassin's Creed Valhalla a 44.99 euro, Demon's Souls a 63.99 euro e Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo a 19,99 euro.

Sconti anche sui giochi per PS4 con Cyberpunk 2077 a 39.99 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 22.99 euro e Ghost of Tsushima a 41,99 euro. Non possono mancare poi gli sconti sui giochi per Nintendo Switch con Hyrule Warriors L'Era della Calamità a 49.99 euro, Just Dance 2021 a 39.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 47.99 euro e Captain Tsubasa Rise of New Champions a 39,99 euro.

E ancora sconti su PC Gaming, monitor e accessori come mouse, tastiere, controller e sedie gaming. Ricordatevi che oggi pomeriggio Mediaworld metterà in vendita nuove scorte di PS5, ulteriori stock di PS5 Standard Edition e PS5 + Ratchet & Clank faranno la loro comparsa rispettivamente nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 luglio.