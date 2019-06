Mediaworld lancia il nuovo tasso zero: tante offerte su PS4, Xbox One e Switch

E' disponibile da oggi, 13 Giugno, fino al 30, il nuovo tasso zero di Mediaworld. SI tratta di diciassette giorni di promozioni su varie categorie di prodotti, tra cui rientrano anche vari prodotti legati al mondo del gaming. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Per quanto riguarda le periferiche, il mouse Corsair Harpoon RGB è disponibile a 19,99 euro, mentre l'headset HP Omen 800 può essere portato a casa a 49,99 Euro.

Dal fronte dei giochi, GTA 5 per Xbox One o PlayStation 4 può essere acquistato a soli 19,99 Euro. Super Mario Party per Nintendo Switch invece passa a 49,99 Euro, mentre The Division 2 per PlayStation 4 è disponibile a prezzo scontato a 29,99 Euro, lo stesso di Assassin's Creed Odissey per Xbox One.

Dal punto di vista delle console, invece, citiamo Nintendo Switch rosso neon/blu neon a 299 Euro.

Il volantino è disponibile sia online che in tutti i negozi fisici sparsi per tutto il paese.

La lista completa delle offerte è disponibile sul sito web ufficiale di Mediaworld a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.