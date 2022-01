Mediaworld lancia le offerte per il Blue Monday, sconti validi solo oggi

Lunedì 17 gennaio è il Blue Monday, per convenzione il giorno più triste dell'anno. Mediaworld vuole però farvi tornare il sorriso e per l'occasione presenta una serie di sconti e offerte (solo online) su numerosi prodotti, tra cui PC Gaming e accessori.

Tra le occasioni più interessanti segnaliamo ad esempio il volante da corsa THRUSTMASTER T300 RS a 331 euro, il Notebook Gaming ASUS TUF FX516PE-HN025T a 1.499 euro, ASUS FX516PM-HN024T a 1.799 euro e il sedile per simulatore di guida NEXT LEVEL RACING GT LITE RACING COCKPIT a 209,99 euro.

Si continua con le cuffie LOGITECH G935 a 189.99 euro e con le più economiche LOGITECH H111 proposte a 14.99 euro, oltre alle HP H2800 pike Silver a 15,99 euro. Spazio anche al mouse gaming MSI GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS a 59.99 euro e il microfono AROZZI COLONNA MICROPHONE BLACK a 85,99 euro.

Trovate tutte le offerte per il Blue Monday sul sito di Mediaworld, la spedizione standard è gratis per tutti gli ordini effettuati nella giornata di oggi, fino alle 23:59 del 17 gennaio. Una buona occasione per fare acquisti e risparmiare su molti prodotti, non solo PC Gaming e accessori ma anche smartphone, tablet, piccoli e grandi elettrodomestici, televisori, macchine fotografiche e smart home.