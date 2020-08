Mediaworld lancia le offerte fine serie, sconti su videogiochi e accessori

Mediaworld propone una serie di sconti online sui prodotti fine serie, anche per quanto riguarda la categoria videogiochi. Fino a esaurimento scorte è possibile acquistare (solo online) giochi e accessori a prezzi ribassati.

Tra gli articoli disponibili nel momento in cui scriviamo troviamo Yokai Watch 2 Psicospettri per Nintendo 3DS a 9.99 euro, le cuffie Xtreme Avatar X30 PRO Headset a 39.99 euro, Journey to the Savage Planet per PS4 a 20.99 euro, Yokai Watch 2 Spiritossi per 3DS a 9.99 euro, Bloodstained Ritual of the Night a 27.99 euro, Samurai Shodown per Xbox One a 44.99 euro e ancora Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition a 23.99 euro, Apex Legends Lifeline Edition a 14.99 euro, Anthem a 14.99 euro e The Dark Pictures Anthology Man of Medan a 22,99 euro.

Trovate tutte le offerte sul sito di Mediaworld raggiungibile al link che trovate in calce alla notizia, per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.