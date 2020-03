Mediaworld Sconti: al via le offerte gaming solo per il weekend

In occasione del weekend, la nota catena Mediaworld ha lanciato degli sconti a tempo limitato su una vasta selezione di prodotti, tra i quali non manca una selezione a tema videoludico.

Cominciamo segnalando il potente notebook da gaming Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV21T da 17", che viene venduto al prezzo di 2944 euro anziché 3649 euro. A bordo sono presenti una CPU I7-8750H, un SSD da 1TB, 16GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 da 8GB. I giocatori PC troveranno interessanti anche il tappetino verticale Asus ROG Strix Edge a 23,99 euro e il mouse Logitech G604 LightSpeed a 69,99 euro. In sconto c'è anche la custodia bianca con pellicola per Nintendo Switch Lite a 14,99 euro, e due headset per PlayStation 4, ovvero l'Xtreme XC16PRO da 11,99 euro e il Koch Media Stealth 300 a 49,99 euro.

Per maggiori dettagli sui prodotti sopraelencati vi rimandiamo al sito di Mediaworld. Le offerte "Solo per il Weekend" rimarranno attive fino alle 23:59 di domani 15 marzo o fino ad esaurimento scorte, pertanto se avete adocchiato qualcosa di interessante vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.