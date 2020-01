MediaWorld lancia gli sconti del weekend sui Notebook Gaming

MediaWorld ha accolto il weekend lanciando una serie di promozioni a tempo limitato su una varietà di prodotti tecnologici. Tra i tanti, sono disponibili in offerta anche due Notebook da gaming che potrebbero risultare interessanti a chi intende giocare in mobilit.

Il primo è il Lenovo Legion Y540: offerto al prezzo scontato di 1099,00 euro (invece di 1199,00 euro), è equipaggiato con un Processore Intel Core I5-9300H 2,4 GHz, un hard disk da 1 TB, un SSD da 256 GB, 8 GB di RAM, un display LED Full HD da 15,6" e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4 GB. L'altro, invece, è l'ACER Nitro 7, proposto a 1299,00 euro invece di 1499,00 euro. A bordo monta un processore Intel Core I7-9750H 2,6 GHz), un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM, un display LCD Full HD da 15,6'' e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4 GB.

Entrambi i notebook, esattamente come tutti gli altri prodotti della promozione "Solo per il weekend", rimarranno in offerta fino alle ore 23:59 di domani 12 gennaio. Se siete interessati, quindi, vi consigliamo di approfittarne al più presto. Altre informazioni sono reperibili sul sito ufficiale di MediaWorld. Ne approfittiamo per ricordarvi che sono anche disponibili gli sconti di gennaio di MediaWorld su videogiochi e console.