Mediaworld lancia Sconto Subito Xmas: ecco come risparmiare fino a 300 euro

Terminate le offerte del Black Friday e Cyber Monday, Mediaworld lancia Sconto Subito Xmas, promozione che vi permetterà di risparmiare fino a 300 euro online e in negozio a fronte di una spesa compresa tra 500 e 2.000 euro.

Nello specifico spendendo almeno 500 euro avrete 50 euro di sconto, con 750 euro di spesa lo sconto sale a 100 euro mentre spendendo 1.000 euro avrete a 150 euro di sconto che diventano 300 in caso di una spesa pari a 2.000 euro.

Nelle note leggiamo che "la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili in negozio e on-line ad esclusione di: nuovi modelli iPhone (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini), Notebook, Tablet, Console, prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), prevendite e prenotazioni, prodotti di editoria, Gratta & Vinci , polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..) e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi."

Purtroppo le console sono escluse ma è comunque possibile acquistare tanti altri prodotti come PC Gaming, accessori, videogiochi, televisori e monitor, solamente per citarne alcuni, oltre ovviamente a grandi elettrodomestici e prodotti per la casa e l'intrattenimento. Sconto Subito Xmas è una promozione valida fino al 10 dicembre.