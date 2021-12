Mediaworld lancia Sconto Subito Xmas: risparmia fino a 400 euro online e nei negozi

Mediaworld festeggia il Natale con Sconto Subito Xmas, una nuova promozione che vi permetterà di risparmiare fino a 400 euro, offerta valida online e nei negozi dal 3 all'8 dicembre. Ma come funziona? Vediamolo insieme.

La nuova promozione Mediaworld Sconto Subito Xmas permette di ottenere uno sconto immediato in base alla spesa effettuata (anche a Tasso Zero) secondo le seguenti tabelle: sconto di 50 euro spendendo almeno 500 euro, sconto di 100 euro spendendo almeno 750 euro, sconto di 200 euro per una spesa di almeno 1.000 euro e sconto di 400 euro su una spesa di almeno 2.000 euro.

Lo sconto sarà visibile subito nel carrello in caso di acquisti online, la promozione è attiva su numerosi prodotti ad eccezione degli articoli in offerta per gli Apple Days, iPhone, Samsung Galaxy A52s, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra 256GB, articoli dei marchi KitchenAid, Smeg, iRobot, Miele, Liebherr e Dyson, elettrodomestici da incasso a marchio Samsung, console PlayStation 5 e Xbox Series X/S, unità demo, prodotti delle offerte solo online (come Solo per Oggi o Solo per il Weekend), abbonamenti telefonia, internet e TV, prevendite e prenotazioni, prodotti editoriali, Gratta e Vinci, polizze, liste nozze e articoli digitali come buoni, ricariche, Gift Card e servizi Mediaworld.