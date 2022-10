MediaWorld a Lucca Comics & Games 2022: tornei, ospiti e videogiochi

Mentre COD Modern Warfare II si appresta a invadere Lucca Comics & Games, l'edizione 2022 del celebre appuntamento toscano potrà contare sulla partecipazione di moltissimi attori, incluso il team di MediaWorld.

Nello specifico, l'intero Baluardo di San Donato, nella zona est del centro storico di Lucca, sarà personalizzato dalla nota catena di elettronica. All'interno dell'area, gli appassionati potranno trovare ad attenderli postazioni gaming e simulator, un'area VIP Lounge, uno Smart Shop e un'ampia miscellanea di attività. Tra queste ultime, possiamo citare Tornei Esports, Meet&Greets, dirette live su Twitch e photo booth. Presenti all'appello anche fumettisti, gamer e pro-player, oltre a molteplici ospiti d’eccezione, pronti a interagire con il pubblico.



L'estetica del padiglione MediaWorld, che potete visionare in anteprima in apertura a questa news, è stata progettata dal noto fumettista Giovanni Timpano ed è ispirata ai videogame protagonisti dei tornei che animeranno l’area durante tutta la manifestazione, ovvero Fortnite, Assetto Corsa Competizione, League of Legends e Rocket League. Nell'area allestita da MediaWorld, i visitatori potranno inoltre cimentarsi con indovinelli in stile Ready Player One, prima di accedere allo spazio espositivo di 250 mq.



Al centro dell’edificio spiccherà un palco pronto ad accogliere i diversi eventi live in programma. A condurre le attività, sarà presente Bryan Box, speaker di Radio 105, presentatore ed intrattenitore. Tra gli ospiti attesi, MediaWorld ha già confermato Counter, Los Amigos, Efesto, Amos Laurito, Allerendys e Lauridis. Confermati anche i Samsung Morning Stars, la Jean Alesi Esports Academy e tanti altri.



Infine, il padiglione ospiterà le finali della prima edizione della MediaWorld Esport Cup, un torneo dedicato ai videogiochi protagonisti. Le fasi eliminatorie si sono invece svolte durante i giorni che hanno preceduto la fiera. Ulteriori qualificazioni saranno aperte al pubblico nelle postazioni gaming del padiglione MediaWorld durante il community event previsto per 29-30-31 ottobre. I migliori utenti si sfideranno dal vivo sul palco e in live streaming e potranno aggiudicarsi venti gift card MediaWorld.



Ricordiamo inoltre che la fiera ospiterà anche l'itinerario a tema D&D di Lucca Comics & Games 2022.