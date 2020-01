Mediaworld Sconti: Mega Drive Mini, PC Gaming e accessori tra le offerte del 29 gennaio

Anche per la giornata di oggi (mercoledì 29 gennaio) Mediaworld propone gli sconti della serie "Solo per Oggi", con una serie di prodotti in vendita a prezzo ridotto solamente fino alle 23:59 della giornata odierna. Tra questi anche giochi, accessori e PC Gaming.

Iniziamo segnalando le cuffie Logitech G432 7.1 a 47.99 euro (anzichè 79.99 euro) ed il Notebook Gaming Omn by HP 15-DH0010NL, quest'ultimo in vendita a 2.179 euro anzichè 2.299 euro. Il monitor curvo Samsung C27R500 costa 152.99 euro invece di 169,99 euro mentre il mouse Logitech G903 Hero ha un prezzo di 99.99 euro invece di 149,99 euro.

Da prendere in considera anche il SEGA Mega Drive Mini a 64.99 euro anzichè 79.99 euro (normale prezzo di listino). La riedizione della console 16-bit include due controller wireless e oltre 40 giochi preinstallati tra cui Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Golden Axe, Gunstar Heroes, Altered Beast, Comix Zone, Thunger Force III, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Alex Kidd in the Enchanted Castle, Wonder Boy in Monster World e tanti altri.

Infine l'ultima offerta riguarda il Kit Assortito Nintendo Labo disponibile a soli 29.99 euro anzichè 69.99 euro, un'idea regalo interessante per i più giovani e non solo, ad un prezzo davvero contenuto.