Mediaworld Mega Sconti: le nuove offerte su videogiochi, console e PC Gaming

La catena Mediaworld lancia i Mega Sconti con tante offerte valide solo online dall'8 al 14 marzo. Tra i prodotti in offerta anche PC Gaming, accessori, videogiochi e console.

Partiamo proprio dalla categoria offerte PC Gaming dove troviamo ad esempio il desktop HP Omen GT13-0031NL a 2.124 euro, Lenovo Legion T5 28IMB05 a 1.439 euro, MSI MPG Trident 3 10SA-084EU a 974 euro e il notebook gaming ASUS Zephyrus GU502LU-AZ021T a 1,614 euro. Passando alle console segnaliamo l'offerta su Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons a 249.99 euro mentre il Game & Watch Super Mario Bros Edition costa 39,99 euro.

Sconti anche sui videogiochi con Demon's Souls per PS5 a 65.99 euro, Ghost of Tsushima a 39.99 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 19.99 euro, FIFA 21 a 39.99 euro e Marvel's Spider-Man Miles Morales a 52,99 euro. E ancora, Just Dance 2021 a 33.99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 49.99 euro e The Last of Us Parte 2 a 29,99 euro.

Sul sito troverete anche offerte e sconti su monitor, accessori (controller, cuffie, tastiere, mouse) e tantissimi altri prodotti per le categorie videogiochi, console e PC Gaming. Infine vi ricordiamo che fino al 31 marzo Mediaworld offre la spedizione gratis su una vasta selezione di articoli.