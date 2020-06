Mediaworld: Mega Sconti nel nuovo volantino con offerte PS4, Switch e PC Gaming

Mediaworld presenta i nuovi Mega Sconti validi in negozio e online dal 25 giugno al 5 luglio. Tra i tanti prodotti in promozione trovano spazio anche PC Gaming, accessori e videogiochi per tutte le principali piattaforme.

Sconti sui notebook gaming HP Omen, Lenovo e ACER Nitro, monitor, sedie gaming, tastiere e mouse, inoltre sono disponibili anche offerte su alcuni videogiochi: Need for Speed Rivals costa 16.99 euro, Resident Evil VII Biohazard 16.99 euro mentre Need for Speed Payback è in vendita a 25,49 euro. E ancora EA Sports UFC 2 a 15.99 euro, Anthem di BioWare a 17.99 euro, Samurai Shodown a 44.99 euro, Dragon Quest Builders 2 per Nintendo Switch a 41.99 euro e Tokyo Mirage Sessions FE Encore allo stesso prezzo.

Sul sito di Mediaworld (raggiungibile tramite il link qui sotto) trovate tutte le offerte dei Mega Sconti, ricordiamo che le promozioni sono soggette alla disponibilità dei singoli prodotti nei vari punti vendita. dunque gli sconti sono validi fino ad esaurimento scorte.

