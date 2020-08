Mediaworld Mega Sconti: offerte su videogiochi, Nintendo Switch bundle e PC Gaming

Mediaworld ha appena lanciato la nuova promozione Mega Sconti, che rimarrà attiva online e presso i punti vendita dislocati sul territorio nazionale fino al prossimo 19 agosto. Tra i numerosi prodotti tecnologici in sconto non mancano all'appello anche console, PC da gaming e videogiochi. Scopriamoli assieme.

Cominciamo segnalandovi una serie di bundle con Nintendo Switch in sconto. La console ibrida di Nintendo può essere acquistata nelle colorazioni grigia o blu/rosso neon assieme a un gioco a scelta tra The Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing: New Horizons, Paper Mario: The Origami King e Mario Kart 8 Deluxe al prezzo di 349,99 euro, anziché 388,99 euro.

Presenti anche diversi videogiochi per PS4 in offerta, come Burnout Paradise Remastered a 16,99 euro, Need for Speed Payback a 23,99 euro, Need for Speed Rivals a 15,99 euro, Anthem a 16,99 euro e UFC 2 a 16,99 euro. Per Xbox One c'è Ori and the Will of the Wisps a 25,49 euro, mentre per Nintendo Switch Tokyo Mirage Sessions FE Encore a 44,99 euro.

Due i PC da gaming in offerta, ovvero l'HP Pavilion Gaming 15-DK0061NL a 799,20 euro e l'HP Omen 15-DC1045NL a 1274,15 euro. Segnaliamo, infine, la tastiera Logitech G815 LightSync Tactile a 179,99 euro e il Monitor Samsung LED U28E590DS a 223,99 euro. Maggiori dettagli sui prodotti e gli sconti potete trovarli sulla pagina ufficiale dei Mega Sconti di Mediaworld.