Mediaworld Mega Sconti: offerte Nintendo Switch e Xbox One nel nuovo volantino di febbraio

Ci avviciniamo al weekend e Mediaworld presenta una nuova promozione: tornano i Mega Sconti con offerte anche su console, giochi, PC Gaming e accessori. Offerte valide dal 6 al 13 febbraio, perfetto quindi anche per eventuali regali di San Valentino.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo Nintendo Switch Pokemon Limited Edition a 206.99 euro, Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 279.99 euro, Xbox One S 1 TB con due controller wireless a 284.99 euro, Pokemon GO e Astral Chain a 47.99 euro l'uno e ancora Nintendo Labo Kit Assortito a 21 euro e Super Mario Maker 2 a 55,99 euro.

Nel volantino figurano anche tanti altri giochi Switch in promozione con Wolfenstein II The New Colossus a 47.99 euro, Nintendo Labo Kit Veicoli a 21 euro, Daemon x Machina a 32.99 euro, Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order a 44.99 euro, Tetris 99 con abbonamento annuale Nintendo Switch Online a 23,99 euro e Joy-Con Giallo Neon a 63,99 euro.

Non tutte le offerte elencate sono valide nei negozi Mediaworld, alcuni sconti risultano infatti esclusivi per lo shop online, vi invitiamo a recarvi di persona nel punto vendita a voi più vicino per verificare la presenza di eventuali altre promozioni attive.



