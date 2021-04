Mediaworld: al via i Mega Sconti con offerte su PC Gaming, console e giochi

Sono partiti i Mega Sconti Mediaworld di maggio con tante offerte su centinaia di prodotti, promozione valida solo online dal 26 aprile al 2 maggio. Tra gli articoli in sconto anche console, PC Gaming e accessori, ecco le migliori proposte.

Da segnalare il PC Gaming HP Omen 875-0033nl a 1.699.15 euro, il Razer Power Up Bundle a 104.99 euro, le cuffie Razer BlackShark V2 X a 59.49 euro, la Sedia Racing Nacon PCRC-500 a 239.99 euro e ancora cuffie, mousepad, tastiere da gaming, monitor, mouse, desktop e notebook delle migliori marche.

Per quanto riguarda i giochi in evidenzia troviamo Assassin's Creed Valhalla per PS5 a 44.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 59.99 euro, Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo a 19.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 53.99 euro e Mortal Kombat 11 Ultimate a 51,99 euro.

E ancora, Ghost of Tsushima a 39.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro e Nintendo Switch Lite a 212.99 euro invece di 219,99 euro. FIFA 21 per PS4 costa 29.99 euro (aggiornabile gratis alla versione per PlayStation 5), infine chiudiamo con il preordine di Resident Evil Village a 49.99 euro nei formati PS4 e Xbox One mentre Returnal per PlayStation 5 (in uscita il 30 aprile) può essere preordinato a 59,99 euro.