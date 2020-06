Mediaworld Mega Sconti, solo online nuove offerte videogiochi e console

E' tempo di Mega Sconti da Mediaworld: la catena lancia la nuova offerta sono online con tante offerte valide fino al 21 giugno anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console. Ecco gli sconti ed i migliori prodotti in vendita a prezzo ridotto.

Red Dead Redemption 2 è in vendita a 30.99 euro, WWE 2K20 costa 20.99 euro mentre The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition è in promozione a 19.99 euro, prezzo davvero interessante per l'edizione che include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. In offerta anche eFootball PES 2020, disponibile a 34.99 euro, così come Civilization VI Console Edition e The Outer Worlds proposti a 30,99 euro l'uno. Ancora più economici sono Borderlands 3 (25.99 euro), Ace Combat 7 Skies Unknown e Jump Force di Bandai Namco in vendita a 29.99 euro l'uno mentre Tekken 7 Standard Edition costa 19,99 euro.

Interessante l'offerta su Nintendo Switch con vari bundle disponibili a 359,99 euro. E' possibile scegliere varie configurazioni tra cui Joy-Con Grigi o Rosso/Blu Neon con gioco incluso, tra cui Pokemon Spada o Pokemon Scudo, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo, Animal Crossing New Horizons, Luigi's Mansion 3 e The Legend of Zelda Link's Awakening.