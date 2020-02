Mediaworld Mega Sconti Volantino: nuove offerte PC Gaming, console e videogiochi

Mediaworld lancia una nuova ondata di Mega Sconti Online con il volantino di fine febbraio, promozione valide da oggi (lunedì 24 febbraio) e fino al prossimo 4 marzo. In offerta anche PC Gaming, videogiochi e console come PlayStation 4 Slim.

Tra i prodotti attualmente in promozione citiamo la vendita abbinata di FIFA 20 + Anthem per PlayStation 4 a 39.99 euro, Nintendo Switch Lite Pokemon Spada e Scudo Limited Edition a 195.49 euro, Kit Assortito e Kit Veicoli Nintendo Switch a 21 euro l'uno, New Super Mario Bros U Deluxe a 47.99 euro e Crash Team Racing Nitro Fueled per Switch a 27,99 euro. E ancora Control a 41.99 euro, eFootball PES 2020 a 48,99 euro. Sul fronte hardware, da citare PlayStation 4 1TB con FIFA 20 a 305,99 euro e sconti su PC Gaming MSI, Lenovo Legion e ACER Predator e DualShock 4 Rose Golde a 48,99 euro.

Trovate la lista completa dei Mega Sconti Mediaworld nel link pubblicato qui sotto in calce alla notizia, le promozioni indicate sono valide solamente online fino al 4 marzo, dunque se siete interessati vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi. Avete già deciso cosa comprare? Qualcosa in particolare ha attirato la vostra attenzione? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.