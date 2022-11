Mediaworld multata per 3.6 milioni di euro, anche PlayStation 5 tra le cause

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato Mediaworld per 3.6 milioni di euro, accusando la compagnia di aver messo in atto modalità poco trasparente per promuovere alcuni prodotti in vendita. Tra questi, anche PlayStation 5.

Come riportato da Repubblica.it, la direzione di Mediaworld avrebbe spinto per vendere PlayStation 5 in bundle con accessori extra ed estensione di garanzia.

"A un cliente che ha protestato di fronte alla prospettiva di dover comprare anche accessori 'indesiderati' e un'estensione di garanzia per poter portare a casa la sua nuova PlayStation, nel punto vendita hanno spiegato che erano indicazioni provenienti dalla Direzione Generale."

La multa è stata commissionata per il presunto utilizzo di pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, l'azienda che gestisce il business di Mediaworld in Italia ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione, affermando di "non condividere le motivazioni alla base del provvedimento ritenendolo del tutto infondato e pur mettendosi a completa disposizione dell’Autorità effettuerà ricorso nei confronti di tale decisione."

Da tempo, fa sapere Mediaworld, l'azienda ha implementato varie azioni per migliorare la comunicazione nei punti vendita e sui propri canali social e web, con l'obiettivo di rendere ancora più chiare le comunicazioni dirette ai clienti dei negozi e dell'eCommerce online.