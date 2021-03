Mediaworld Next Level: sconti e offerte su PC Gaming, monitor, GPU e case

La catena Mediaworld presenta il nuovo volantino Next Level, valido solo online fino al 7 marzo e interamente dedicato al gaming, con sconti e offerte su PC da gioco, monitor, accessori, componenti e periferiche.

Il volantino Next Level di Mediaworld è suddiviso in varie sezioni: monitor, connettività, tastiere, mouse e gamepad, cuffie, poltrone e sedie gaming, volanti e microfoni, zaini e borse, processori, schede video, memorie RAM, unità SSD, schede madri, alimentatori, case e dissipatori.

Tra i tanti prodotti in offerta citiamo il monitor MSI Optix Curvo G27C4 a 229.99 euro, la stastiera Logitech G413 Carbon a 69.99 euro, il Razer Power Up Bundle a 89.99 euro, le cuffie Logitech G432 7.1 a 49.99 euro, volante Logitech G923 a 309 euro e ancora SSD Samsung T5 500 GB a 74.99 euro e SSD 860 Evo 2.5 250 GB a 39,99 euro.

Le offerte sono valide solo ed esclusivamente online fino al 7 marzo, una buona occasione per aggiornare la propria postazione risparmiando. Da non sottovalutare in particolare le promozioni legate ai monitor, con sconti piuttosto importanti su alcuni modelli di grandi marche come MSI e HP. Anche la sezione sconti schede video riserva qualche sorpresa, a patto di non puntare necessariamente alle GPU più recenti e costose.