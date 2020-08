Mediaworld: nuova offerta per i bundle di Nintendo Switch

Siete ancora indecisi sull'acquisto di Nintendo Switch? Allora potrebbe interessarvi la nuova offerta a tempo di Mediaworld, che per i prossimi giorni venderà i bundle contenenti il modello standard della console ibrida (sia in versione grigia che neon) e un gioco ad un prezzo ridotto.

Qualsiasi bundle decidiate di acquistare, infatti, il prezzo sarà di 349,99 euro e non di 388,99 euro. Tra i giochi disponibili in accoppiata con la console troviamo: Animal Crossing New Horizons, Pokémon Spada, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Paper Mario The Origami King, The Legend of Zelda Link's Awakening e Pokémon Scudo. In ognuno di questi casi, l'acquisto comprende la console e la versione fisica di un gioco in un bundle creato dal rivenditore.

Come potete intuire, l'offerta è molto interessante e permette sin da subito di iniziare a giocare con una delle più popolari esclusive della console Nintendo. Nel caso in cui foste interessati, sappiate che la promozione resterà valida fino al prossimo mercoledì 19 agosto 2020.

A proposito della console ibrida, sapevate che secondo alcuni rumor Nintendo starebbe producendo un gran numero di Switch, in arrivo nei negozi entro marzo 2021?