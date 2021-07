Mediaworld: nuove offerte Nintendo Switch, PC Gaming e Xbox Series S

Mediaworld lancia la nuova promozione Mobile e TV Mania, con tanti sconti validi fino al 31 luglio: tra i prodotti in promozione troviamo anche console come Nintendo Switch e Xbox Series S, oltre a PC gaming, monitor e accessori.

Sul sito di Mediaworld trovate tutte le nuove offerte, citiamo ad esempio Xbox Series S in vendita a 293 euro invece di 299.99 euro, il monitor gaming MSI OPTIX G24C4 a 199.99 euro, il notebook

ACER Nitro 5 AN515-55-78LN a 1.149 euro e il PC desktop MSI MPG Trident 3 10SI-229IT a 1.099 euro.

Nintendo Switch (modello standard versione 2019) costa 329.99 euro in bundle con Minecraft Nintendo Switch Edition o Minecraft Dungeons, in offerta anche il controller Nacon Revolution 3 nelle colorazioni nero o rosso a 79,99 euro, infine il volante Logitech G29 Driving Force Racing costa 199.99 euro invece di 409 euro, un risparmio davvero considerevole per uno dei volanti più amati e venduti degli ultimi anni.

Da Mediaworld sono in corso anche gli XDays fino al 28 luglio, con spese di spedizione standard gratis su tutti gli ordini effettuati online e sconti su numerosi prodotti, tra i quali rientrano anche videogiochi, console, PC gaming notebook e desktop, monitor, controller, sedie gaming e tantissimi altri articoli per l'intrattenimento domestico.