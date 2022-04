Mediaworld: nuove offerte Red Weekend solo online fino al 17 aprile

Il weekend di Pasqua si veste di rosso da Mediaworld, la catena lancia il Red Weekend solo online con tante offerte valide fino al 17 aprile e possibilità di acquistare a rate a tasso zero con spedizione standard gratis.

I prodotti in offerta sono tantissimi e spazio tra le categorie Computer e Smart Home, TV Audio e Home Cinema, Telefonia, Piccoli Elettrodomestici, Foto e Videocamere, Grandi Elettrodomestici, Console e PC Gaming, Film, Musica e Tempo Libero. Qualche esempio?

TV OK ODL32675H-TB LED HD 32'' a 139.99 euro, LG 4K 55UP75006LF 2021 a 399 euro, Samsung Galaxy Tab A8 10.5'' X200 WUXGA Wi-Fi 128GB Gray a 239 euro, Panasonic TX-32JS350E a 239.99 euro, Xiaomi Vacuum Cleaner G10 a 227.99 euro, Xiaomi Led P1 32 L32M6-6A a 219.99 euro, Apple Watch Series 7 GPS 41mm in alluminio a 389 euro e Lenovo Tab M10 FHD Plus X606X 10.3" LTE 128GB, Iron Grey a 199 euro. Come detto ci sono però tantissimi altri articoli a sconto, di tutte le principali categorie merceologiche di elettronica di consumo.

Sul fronte Console e PC Gaming troviamo in offerta Samsung Monitor Gaming Curvo Odyssey G7-G75T, 32'', WQHD a 599 euro, HP Omen 25I a 197.99 euro, PlaySeat Puma Active Gaming Seat Black e PlaySeat Puma Active Gaming Seat Red a 189.99 euro l'una, disponibile nei colori nero o rosso. Per tutti gli altri prodotti in sconto vi rimandiamo alla pagina delle offerte Mediaworld Red Weekend, le promozioni indicate sono valide solo ed esclusivamente online fino al 17 aprile compreso, con possibilità di acquisti e pagamenti rateali a tasso zero e spese di spedizione gratis per la consegna standard.