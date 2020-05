Mediaworld: le nuove offerte videogiochi e console di metà maggio

Archiviate le offerte Solo per il Weekend Mediaworld presenta una nuova serie di sconti e promozioni speciali per la categoria videogiochi e console.

Iniziamo segnalando i preordini attivi con The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima a 59.99 euro l'uno e Cyberpunk 2077 a 62.99 euro. Per quanto riguarda i giochi disponibili invece citiamo Anthem a 18.99 euro, MediEvil a 23.99 euro, FIFA 20 a 19.99 euro, DOOM Eternal a 58.99 euro, GTA V Premium Edition a 25.99 euro, Borderlands 3 a 25.99 euro, Ghost Recon Breakpoint a 24.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro e Minecraft Nintendo Switch Edition a 24,99 euro.

Fino al 24 maggio inoltre troverete in offerta anche Red Dead Redemption 2 a 30.99 euro, The Outer Worlds a 39.99 euro, NBA 2K20 a 20.99 euro, WWE 2K20 a 20.99 euro, Civilization VI Console Edition a 30.99 euro. Offerte anche su Nintendo Switch Lite con la console venduta a 199.99 euro (nelle colorazioni Corallo, Turchese, Giallo e Grigio) e vari giochi Nintendo a 49,99 euro.

