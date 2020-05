Mediaworld, nuove offerte volantino: sconti PS4 PRO e PC Gaming

Mediaworld lancia la nuova promozione Work and Fun valida da oggi e fino al 17 maggio su una selezione di prodotti, tra cui videogiochi, console, PC Gaming e accessori. Ecco le offerte più interessanti del volantino di maggio 2020.

Iniziamo segnalando FIFA 20 per PS4 a 29.99 euro, inoltre anche PS4 PRO Gamma 1TB è in offerta a 399.99 euro con un gioco incluso a scelta tra Death Stranding, Days Gone o Nioh 2. In offerta anche notebook e PC desktop da gaming come ACER Nitro 5, MSI Trident X Plus e MSI PS42 solamente per citarne alcuni. Sconti anche sugli accessori con le cuffie HP Pavilion 500 a 39.99 euro, volante Thrustmaster Ferrari con Force Feedback a 178.99 euro, mouse Logitech G502 Hero a 54,99 euro.



Per l'elenco completo vi rimandiamo al sito di Mediaworld, accessibile tramite il link che trovate in calce alla notizia, ricordiamo che le offerte Work and Fun sono valide fino al 17 maggio esclusivamente online. I negozi Mediaworld stanno riaprendo in alcune regioni italiane tuttavia resta valido l'invito a non uscire se non strettamente necessario, per salvaguardare la propria salute e quella degli altri, dunque per qualsiasi acquisto non urgente il consiglio è quello di usare l'eCommerce, regolarmente attivo e funzionante.