Mediaworld: nuove offerte volantino sottocosto PC Gaming, console e giochi

Auguri Mediaworld! La catena festeggia il trentesimo anniversario con un nuovo volantino sottocosto Mediaworld valido dal 7 a 16 maggio, tante le promozioni attive anche nella categoria Console e PC Gaming, ecco le offerte più interessanti da prendere al volo prima che sia troppo tardi.

Iniziamo segnalando Nintendo Switch Lite a 199.99 euro, prezzo valido per le colorazioni grigio, turchese, giallo e corallo. Disponibili anche una selezione di giochi Nintendo a meno di 49.99 euro l'uno tra cui The Legend of Zelda Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing New Horizons, Paper Mario The Origami King, 51 Giochi Classici, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D All Stars e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La grande festa per il trentesimo compleanno di Mediaworld continua con il PC Gaming HP Pavilion 15-DK1023NL proposto a 849 euro invece di 1.049 euro mentre il Notebook Gaming Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05 costa 899 euro invece di 1.199 euro.

Infine è in vendita da oggi anche Resident Evil Village a 69.99 euro, prezzo valido per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del nuovo survival horror Capcom. Una buona occasione per acquistare una console Switch o rimpolpare la propria libreria di giochi ad un prezzo ridotto, avete tempo solo fino al 16 maggio.