MediaWorld: nuovi sconti fino al 21 febbraio su videogiochi e console

In occasione della festività di San Valentino,ha proposto una serie di nuovi sconti su videogiochi e console disponibili sul sito online e nei propri punti vendita. Le promozioni saranno valide fino al 21 febbraio: vediamone alcune.

Per quanto riguarda le console, possiamo approfittare di alcuni sconti sui bundle PlayStation 4, PlayStation VR (molto interessante il bundle con camera e PlayStation VR Worlds a 299 euro) e New Nintendo 2D XL: a questo indirizzo trovate la lista completa delle offerte.

Passando ai giochi, invece, troviamo diverse promozioni con particolare focus sui titoli PlayStation VR, come Robinson: The Journey a 19,99 euro, Until Dawn: Rush of Blood a 9,99 euro ed Eve Valkyrie a 19,99 euro. La lista completa dei saldi dedicati ai giochi è consultabile a questo indirizzo.

Ne approfitterete per fare qualche acquisto?