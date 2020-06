Mediaworld: il nuovo volantino di giugno con le offerte PS4, Switch e PC Gaming

Con l'inizio del mese di giugno Mediaworld lancia una nuova serie di offerte tra cui gli Xdays (fino al 4 giugno) e la promozione Un Nuovo Tempo, quest'ultima in corso fino al 7 giugno. Entrambe le iniziative promozionali coinvolgono anche videogiochi, PC Gaming, console e accessori.

Iniziamo segnalando le cuffie XTREME REDKNIGHT X1300-PRO HEADS in vendita a 44.99 euro e FIFA 19 per PlayStation 4 a 19.99 euro, si continua con Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro, Nintendo Switch Lite (nei colori Turchese, Giallo, Corallo e Grigio) a 199.99 euro e PS4 Slim con due DualShock 4 a 358,99 euro.

E ancora, PS4 PRO Gamma con hard disk 1 Terabyte a 368.99 euro, GTA V Premium Edition a 24.99 euro, Xbox One S All Digital Edition a 179.99 euro, giochi PlayStation Hits a 14.99 euro (tra cui God of War, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn Complete Edition e The Last Of Us Remastered).

Queste sono solo alcune delle nuove offerte Mediaworld di inizio giugno, trovate l'elenco completo sul sito ufficiale raggiungibile tramite il link qui sotto in fonte. Per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.