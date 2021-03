Mediaworld nuovo volantino: sconti e offerte su Nintendo Switch, giochi PS4 e PS5

E' online da oggi e fino al 5 aprile il nuovo volantino Mediaworld Muoviti Smart, con offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console. Ecco gli sconti più interessanti e gli affari da non perdere.

Nintendo Switch costa 359.99 euro se acquistato in abbinamento con un gioco a scelta tra Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario 3D All-Stars, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario The Origami King, The Legend of Zelda Link's Awakening e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In alternativa potete optare per Nintendo Switch Lite a 229.99 euro in bundle con un gioco a scelta tra Minecraft e Minecraft Dungeons.

Sconti anche sui giochi PlayStation 4 e PS5 con Assassin's Creed Valhalla in vendita a 44.99 euro, eFootball PES 2021 Season Update a 19.99 euro, FIFA 21 a 29.99 euro e Just Dance 2021 per Nintendo Switch a 39,99 euro. Le offerte continuano con promozioni su PC Gaming desktop e notebook, monitor e accessori come tastiere, mouse e cuffie.

Il nuovo volantino Mediaworld è valido da oggi e fino al prossimo 5 aprile, offerte valide online e nei negozi della catena fino ad esaurimento scorte.