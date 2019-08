Mediaworld: nel nuovo volantino sconto sulla PS4 Pro Graded da 1TB

Continua il nostro viaggio all'interno dei volantini delle principale catene di distribuzione d'elettronica del paese, alla ricerca delle migliori offerte. Quest'oggi ci soffermiamo su un'interessante offerta proposta da Mediaworld su una PlayStation 4 Pro.

La console, ricondizionata certificata, con 1 terabyte di memoria interna, può essere acquistata al prezzo speciale di 299 Euro, rispetto ai 349 Euro di listino. Nel pacchetto è anche incluso un DualShock 4, mentre chiaramente non è presente alcun videogioco in quanto si tratta della versione standalone e non un bundle.

Mediaworld, per gli interessati, garantisce anche la consegna standard gratuita entro venerdì 16 Agosto, ma è anche possibile usufruire del servizio di ritiro in negozio scegliendo il punto vendita più vicino.

Per quanto riguarda il pagamento, a fianco dei metodi classici come le carte di credito, debito e PayPal, è offerta anche la possibilità di pagare in rate da 14,95 Euro al mese con tasso zero, TAN 0% e TAEG O% in 20 rate.

Ricordiamo che continuano anche le offerte di Unieuro su PS4 Slim e Nintendo New 2DS.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.