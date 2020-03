Mediaworld offerte console e PC gaming: gli sconti del 23 marzo

Tra le nuove offerte Mediaworld solo per oggi trovano spazio anche alcuni prodotti per la categoria console e PC gaming, in promozione solo ed esclusivamente online fino alle 23:59 di lunedì 23 marzo 2020.

Da segnalare in particolare il PC desktop HP OMEN BY HP OBELISK 875-0007NL a 2.149 euro e il notebook gaming HP OMEN BY HP 15-DC0024NL a 1.499 euro, il portatile HP OMEN BY HP 15-DC1009NL costa invece 2.199 euro mentre il modello HP OMEN BY HP 15-DC0000NL ha u nprezzo pari a 1.399 euro.

Tutte le offerte come detto sono valide solo per la giornata di oggi salvo esaurimento scorte, dunque se siete interessati approfittatene subito, avete solo poche ore di tempo. Ricordiamo che i negozi Mediaworld sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus dopo l'emissione del decreto governativo che ha vietato l'apertura a quei negozi che vendono prodotti non strettamente necessari.

Resta comunque attivo lo shop online di Mediaworld con offerte e promozioni dedicate (come la consegna al piano gratuita nel caso di acquisto di grandi elettrodomestici) quotidiane.