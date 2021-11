Mediaworld: al via le offerte del Cyber Monday con spedizione gratis su tutto

Mediaworld lancia le offerte del Cyber Monday valide solo per oggi e solo online, con sconti su tantissimi prodotti e spese di spedizione gratis su tutti gli ordini effettuati fino alle 23:59 del 29 novembre, su qualsiasi prodotto acquistato.

Per quanto riguarda la categoria console e PC Gaming in offerta troviamo Xbox Series S a 279 euro, Game & Watch Super Mario Bros a 34.99 euro, Nintendo Switch Modello 2019 con Just Dance 2022 a 329 euro e Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe con tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 299 euro.

In offerta anche PC Gaming desktop e portatili delle migliori marche (ASUS, Omen by HP, ACER), monitor da gaming Philips e Samsung Odyssey, sedie da gaming, headset, volanti con pedaliera, mouse, tastiere da gaming e controller per PC e console.

Inoltre per il Cyber Monday, Mediaworld offre finanziamenti a tasso zero per acquisti a partire da 199 euro, fino al 29 novembre inoltre è ancora attivo il concorso per vincere una Tesla Model 3. Ultima chiamata dunque per risparmiare sugli acquisti natalizi e non solo, le offerte del Cyber Monday sono valide per tutta la giornata di oggi, avete tempo fino alle 23:59 per effettuare i vostri ordini e risparmiare.