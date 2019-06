Mediaworld offerte No IVA: PS4, Switch, Red Dead Redemption 2 a prezzi stracciati

La nota catena Mediaworld ha appena lanciato una promozione letteralmente imperdibile. Fino alle alle 23:59 di domani 23 giugno sconta l'IVA su gran parte degli oggetti in vendita del catalogo, tra i quali ovviamente non sono esclusi videogiochi e console.

La PlayStation 4 con hard disk da 500 GB, ad esempio, può essere acquistata a soli 245,08 euro, mentre PlayStation 4 Pro con abbonamento Plus da 3 mesi è proposta a 327,04 euro. Tra i giochi in offerta spiccano Grand Theft Auto 5 a 16,38 euro e Red Dead Redemption 2 a 36,87 euro. In sconto c'è pure l'abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus, proposto a 49,17 euro. Segnaliamo anche Spyro Reignited Trilogy e Horizon Zero Dawn - Complete Edition a 32,77 euro l'uno.

Sul versante Nintendo, assolutamente degna di nota Switch in vendita a 245,08 euro, uno dei prezzi più bassi mai raggiunti dalla console. Se invece volete acquistarla in bundle con i kit di Nintendo Labo, potete farla vostra a 269,67 euro. Il taglio dell'IVA è applicato anche a tanti giochi per la console, come Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee (49,17 euro l'uno), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (46,71 euro), Mario + Rabbids: Kingdom Battle (40,97 euro) e Super Mario Odyssey (40,15 euro). Offerte anche per Microsoft: Xbox One S da 1TB con Fortnite è in vendita a 204,09 euro, mentre Xbox One X con PlayerUnknown's Battlegrounds a soli 327,04 euro

La promozione No IVA, ricordiamo, sarà attiva fino alle 23:59 di domani 23 giugno, sia online sia nei punti vendita della catena. Per maggiori informazioni sui prodotti in offerta, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale. Ci teniamo infine a precisare che questo non è un contenuto sponsorizzato. La notizia si limita a segnalare degli sconti che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sono indicati da un'apposita dicitura in cima alle notizie.