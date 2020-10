Mediaworld offerte: il nuovo volantino Never AFK è tutto dedicato ai videogiochi

Mediaworld lancia il volantino Never AFK con offerte su videogiochi, console, PC e Notebook Gaming, accessori e periferiche per videogiocatori. Tutte le promozioni sono valide dal 26 novembre al primo ottobre con alcune offerte esclusive solo online.

Tra i tanti prodotti citiamo offerte su PC Gaming Notebook e Desktop delle migliori marche come MSI, Acer, Lenovo e HP, sui monitor e su periferiche come tastiere, cuffie e mouse di brand come Logitech e Razer. E ancora sedie da gaming, volantini, microfoni per lo streaming e zaini porta PC, senza dimenticare webcam e unità SSD esterne.

Nutrita anche la sezione console con PlayStation 4 in bundle con FIFA 21 e Voucher FUT a 289.99 euro, e vari videogiochi in promozione a 49.99 euro l'uno, tra cui FIFA 21 per Xbox One e PS4 e Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch, in quest'ultimo caso troviamo anche i Joy-Con (varie colorazioni disponibili) scontate a 64,99 euro.

Valide solo online invece le offerte su CPU, GPU, RAM, schede madri, case, alimentatori, ventole e sistemi di raffreddamento, oltre ad altri componenti per l''assemblaggio del PC.