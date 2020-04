Mediaworld Offerte: Red Dead Redemption 2 e FIFA 20 tra gli sconti sui videogiochi

Anche se i negozi sono chiusi su tutto il territorio nazionale, l'attività e-commerce di Mediaworld prosegue regolarmente, esattamente come le promozioni. Attualmente sul sito ufficiale del rivenditore sono disponibili molti videogiochi in sconto a prezzi interessanti. Scopriamoli assieme.

Tra i titoli in sconto spicca senza ombra di dubbio Red Dead Redemption 2, proposto sia in versione PS4 che Xbox One al prezzo di 30,99 euro. FIFA 20 per le medesime piattaforme è invece scontato a 39,99 euro. In aggiunta ai summenzionati segnaliamo pure NBA 2K20 a 30,99 euro, The Last of Us Remastered a 14,99 euro, MediEvil Remastered a 19,99 euro, Gears 5 a 36,99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 49,99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 14,99 euro, Apex Legends Bloddhound Edition a 13,99 euro, Apex Legends Lifeline Edition a 14,99 euro, e Need for Speed (2015) a 17,99 euro.

In ambito console, portiamo alla vostra attenzione PlayStation 4 Pro con una copia di Death Stranding e il bundle Neo Versa di Fortnite a 369,99 euro, e Nintendo Switch Lite in colorazione grigia a 201,99 euro. In entrambi i casi è possibile effettuare il finanziamento a tasso zero. Per maggiori dettagli sugli sconti e le iniziative promozionali vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di MediaWorld.