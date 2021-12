Mediaworld: le offerte sottocosto di Natale per risparmiare su videogiochi e console

Al via oggi le offerte sottocosto di Natale da Mediaworld con tanti sconti su videogiochi, console, accessori e abbonamento. La promozione è valida online e nei negozi fino al 19 dicembre e fino ad esaurimento scorte.

Tra i prodotti gaming in offerta segnaliamo Xbox Series S a 269 euro, The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro, Marvel's Spider-Man a 19.99 euro e Marvel's Spider-Man Miles Morales a 39.99 euro, senza dimenticare una selezione di classici PlayStation Hits a 9.99 euro l'uno tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War, Gran Turimo Sport, The Last of Us Remastered, Uncharted The Nathan Drake Collection, God of War III Remastered, Ratchet & Clank e Nioh.

Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 costa 59.99 euro mentre Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 è in promozione a 39,99 euro. E ancora, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299,99 euro.

Infine segnaliamo l'offerta PlayStation Plus 15 mesi a 59.99 euro invece di 84.98 euro, una bella occasione per abbonarsi o rinnovare la propria sottoscrizione ottenendo tre mesi di abbonamento extra in regalo. Sconti anche su accessori come volanti e cuffie per PC e console.