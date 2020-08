Mediaworld offerte: tornano gli XDays con consegna gratis

La scorsa settimana Mediaworld ha lanciato i Mega Sconti, oggi la catena presenta anche gli XDays, con tante nuove offerte valide solo online dal 4 al 16 agosto su una vasta selezione di prodotti, tra cui videogiochi, console e PC Gaming.

Oltre a notebook e PC Gaming Lenovo, MSI, ASUS e HP Omen segnaliamo in offerta il monitor Asus XG49VQ 49 pollici a 949 euro, il monitor HP Omen X25 a 599 euro e vari bundle PlayStation 4 in promozione a 359,99 euro.

I pacchetti in questione includono una console PS4 Slim 1TB, due controller Wireless e un gioco PlayStation Hits a scelta tra God of War, God of War III Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Gran Turismo Sport, Nioh, The Last Of Us Remastered, Ratchet & Clank, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Until Dawn e Uncharted The Nathan Drake Collection.

La consegna standard è gratis su tutti gli ordini effettuati online fino al 16 agosto, la promozione XDays è valida solamente sul sito e non nei negozi della catena. Per essere sempre aggiornati su tutte le migliori offerte vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it per avere accesso a volantini in anteprima, sconti su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone e smartwatch, TV e monitor e altri prodotti legati al mondo dei videogiochi e della tecnologia.