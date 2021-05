Mediaworld offerte: volantino con sconti su Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla e GTA 5

Mediaworld lancia il nuovo volantino La partita si gioca dove sei tu, in occasione degli Europei di calcio, con tante offerte valide dal 20 al 31 maggio. Tra i prodotti in promozione anche videogiochi e accessori per PC e console.

Il nuovo volantino Mediaworld di fine maggio presenta una serie di interessanti offerte per i giocatori, con Cyberpunk 2077 Day One Edition a 29.99 euro, il prezzo più basso di sempre per l'edizione D1 che include anche numerosi oggetti fisici tra cui cartoline di Night City, adesivi, mappa della città il compendio. E ancora, Just Dance 2021 per Nintendo Switch a 39.99 euro, GTA V Premium Edition a 21.99 euro (invece di 30.99 euro), Ring Fit Adventure con Accessorio Ring a 69.99 euro, eFootball PES 2021 a 19.99 euro e Assassin's Creed Valhalla a 44,99 euro.

E ancora, Marvel's Avengers a 29.99 euro, Immortals Fenyx Rising a 29.99 euro, Miitopia per Nintendo Switch a 49.99 euro e i controller Xbox a 47.99 euro l'uno nelle colorazioni Pulse Red, Shock Blue, Electric Volt, Robot White e Carbon Black. In offerta anche cuffie e controller Xtreme e BigBen.

Le offerte indicate sono valide solo fino al 31 maggio, esclusivamente online sul sito di Mediaworld fino ad esaurimento scorte.