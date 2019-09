Mediaworld offerte XDays: sconti su PS4, PS4 PRO con skin Fortnite e diversi giochi

La nota catena Mediaworld ha lanciato una nuova promozione XDays, con sconti su numerosi prodotti tecnologici inclusi nel catalogo. Tra le tante, ovviamente, non mancano alcune ghiotte offerte su console e videogiochi.

PlayStation 4 in bundle con Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un ladro e The Last of Us Remastered viene offerta 279,00 euro, mentre PlayStation 4 Pro con il pacchetto Neo Versa di Fortnite (costume Neo Versa, dorso Neoff Range e 2.000 V-Buck) è in vendita a 349,00 euro. Volendo, è anche possibile acquistare una PlayStation 4 Pro ricondizionata a 279,00 euro. I giochi in offerta, invece, sono due: Detroit Become Human e Blood & Truth per PlayStation VR, entrambi proposti a 19,99 euro.

La promozione, che rimarrà attiva fino al 26 settembre, include anche degli sconti su computer, controller per PC, tastiere, volanti, sedie da gaming e monitor. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina XDays dedicata ai videogiochi. Prima di salutarvi, ci teniamo a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle informazioni che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. I contenuti promozionali pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono evidenziati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".