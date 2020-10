Mediaworld offre fino a 200 euro di sconto sugli acquisti, ecco come risparmiare

Mediaworld lancia la nuova promozione Sconto Subito WOW valida da oggi e fino al 25 ottobre online e in tutti i negozi del gruppo. Con questa offerta è possibile risparmiare da 50 a 200 euro per ogni acquisto, ecco come funziona.

Spendendo almeno 500 euro avrete diritto a 50 euro di sconto, con una spesa di 750 euro lo sconto sale a 100 euro e cresce a 150 euro nel caso di una spesa di almeno 1.000 euro, infine con 1.500 euro di spesa otterrete lo sconto massimo di 200 euro.

"La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili in negozio e on-line ad esclusione di nuovi modelli iPhone 12, iPhone 12 Pro in tutte le versioni di capacità di memoria e di colore, prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), prevendite e prenotazioni, prodotti di editoria, Gratta & Vinci, polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima, e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi."

L'offerta Sconto Subito WOW di Mediaworld è valida anche sui prodotti delle categorie PC Gaming, videogiochi e console, le prenotazioni ed i preorder sono però esclusi dunque non è possibile ottenere lo sconto prenotando ad esempio PlayStation 5 o Xbox Series X.