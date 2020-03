Mediaworld solo per oggi: sconti PC Gaming e monitor in offerta

La selezione di offerte solo per oggi di Mediaworld presenta una serie di sconti per la categoria Console e PC Gaming, con tre articoli in promozione a prezzo scontato fino alle 23:59 di giovedì 12 marzo.

Tra i prodotti in sconto segnaliamo il monitor Gaming HP 24x proposto a 179.99 euro anzichè 239.99 euro, il monitor gaming con kit soundbar HP Omen X Emperium 65 a 2.999 euro e il notebook gaming MSI GS65 Stealth Thin 8RF-083 a 1.599 euro anzichè 1.999 euro come da listino. Le offerte indicate sono valide solo per la giornata di oggi ed esclusivamente online sul sito di Mediaworld e non nei negozi fisici.

