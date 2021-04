Mediaworld: online il nuovo volantino Il Top della Tecnologia con tante offerte

Mediaworld lancia la nuova promozione Il Top della Tecnologia con tante offerte valide dal 15 al 25 aprile. Tra i tanti prodotti in vendita a prezzo scontato anche videogiochi, console, accessori e PC Gaming, diamo una occhiata agli sconti più interessanti.

Da segnalare l'offerta Nintendo Switch + gioco incluso a 359.99 euro, per questo prezzo potrete acquistare la console ibrida della casa di Kyoto con un gioco a scelta tra Super Mario 3D All-Stars, Paper Mario The Origami King o Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Le offerte Nintendo continuano con gli sconti per i 25 anni della serie Pokemon: Pokemon Spada, Pokemon Scudo e Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX costano 44,99 euro.

Continuando a sfogliare il volantino troviamo il Monitor Curvo MSI Optix G27C4 a 229.99 euro, il PC Desktop ACER N50-610 a 888 euro, la sedia HP Omen by Citadel a 259 euro e le cuffie Trust GXT 307 Ravu Gaming Headset all'interessante prezzo di 16,99 euro.

Infine segnaliamo lo sconto sul pacchetto controller DualSense + Minecraft, il bundle che include un joypad per PlayStation 5 e una copia di Minecraft PlayStation Edition costa 89.99 euro invece di 99,98 euro. Purtroppo non sono presenti sconti su console PS4 e PS5 o Xbox One/Xbox Series X.