MediaWorld: ancora poche ore per gli sconti su Fortnite, Hyrule Warriors e PC Gaming

Come ogni fine settimana, MediaWorld ha rinnovato la selezione delle sue offerte Solo per il Weekend: a questo giro non ci sono solamente dei PC da gaming, ma anche una serie di videogiochi. Scopriamo assieme gli sconti, che termineranno tra pochissime ore.

I giocatori che vogliono entrare nel mondo del PC gaming possono optare per due distinti notebook da gioco: il Lenovo Legion 5 a 1199 euro (display LED Full HD da 15,6", CPU Intel Core I7-10750H 2,6 GHz, SSD 1 TB, 16 GB di RAM e NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB) e l'Acer Nitro 5 a 1099 euro (display LCD Full HD da 15,6", CPU AMD Ryzen 7-4800H, SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB). Ci sono anche il tappetino per il mouse MSI Agility GD30 con superficie in seta a 19,99 euro, l'headset Asto A10 (per PC e PS4) a 59,99 euro e la sedia da gaming Trust GXT716 Rizza RGB Led a 243,99 euro.

Per quanto riguarda i videogiochi, segnaliamo innanzitutto Hyrule Warriors: L'Era della Calamità per Nintendo Switch, acquistabile a 39,99 euro al posto di 59,99 euro. Inoltre, c'è anche Fortnite: Ride Bene Chi Ride Ultimo per PlayStation 5 e Xbox a 14,99 euro invece di 29,99 euro: al suo interno include 1.000 V-Buck e 11 oggetti di gioco, tra cui i costumi di Joker, Poison Ivy e Midas Rex.

Trovate tutte le offerte gaming della promozione Solo per il weekend a questo indirizzo. Avete tempo fino alle 23:59 di oggi 10 ottobre per approfittarne.