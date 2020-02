Mediaworld presenta la PC Gaming Week con tanti sconti e offerte fino al 23 febbraio

Nuove offerte da Mediaworld, da oggi e fino al 23 febbraio è in corso la PC Gaming Week, una settimana interamente dedicata ai Personal Computer da gioco, agli accessori ed alle periferiche gaming più interessanti.

Tra i prodotti in offerta per la PC Gaming Week Mediaworld troviamo Notebook e PC Gaming delle migliori marche come MSI e HP Omen, monitor curvi, schermi Full HD e 4K HP, Samsung, LG e dei maggiori produttori, oltre ad accessori come mouse, tastiere, controller, sedie gaming di aziende del calibro di Logitech e Razer, solamente per citarne alcune. E ancora, cuffie, unità di archiviazione SSD, GPU, processori, casse, volanti, router, schede madri, memorie RAM, case e dissipatori e tantissimi altri articoli.

Come di consueto vi invitiamo a recarvi personalmente nel punto vendita a voi più vicino per verificare di persona la disponibilità dei prodotti che più vi interessano ed altre eventuali promozioni presenti in store e magari non elencate sul sito ufficiale. La PC Gaming Week inizia oggi (lunedì 17 febbraio) e andrà avanti per tutta la settimana, fino al 23 febbraio compreso, avete dunque tutto il tempo per valutare attentamente le offerte in corso.