Mediaworld: PS4 500GB + Shadow of the Colossus e Nintendo Switch tra le nuove offerte

Nella giornata di ieriha lanciato un nuovo volantino con la promozione. Ci sono molte offerte dedicate all'home video, ma non mancano ovviamente alcuni interessanti sconti sui videogiochi.

Tanto per cominciare è possibile acquistare PlayStation 4 500GB + Shadow of the Colossus a 249 euro (anziché 292,99 euro) e il Dualshock 4 nei colori Nero, Bianco, Wave Blue e Magma Red a 49,99 euro, invece di 69,99 euro. Nintendo Switch è invece proposta a 299 euro, con uno sconto di 30 euro sul prezzo pieno.

Sono disponibili anche alcune interessanti offerte sui titoli Electronic Arts: Star Wars Battlefront, Titanfall 2, Need For Speed (2015) e Need for Speed Rivals possono essere acquistati in versione PlayStation 4 e Xbox One a soli 9,99 euro, mentre Mass Effect Andromeda ed EA Sports: UFC 2 a 19,99 euro.

Cosa ne pensate? Ne approfitterete? Le offerte sono disponibili sia online che nei punti vendita della catena e rimarranno attive fino all'8 marzo o fino ad esaurimento scorte. Segnaliamo, infine, che sono attivi tantissimi sconti sui videogiochi anche presso Unieuro.