Mediaworld: PS4 con Fortnite, bundle con Switch e giochi EA tra le offerte del volantino

Mediaworld ha lanciato il nuovo volantino Back to School, con tantissime offerte su prodotti finanziabili a Tasso 0 in 10, 20 o 25 rate. Tra di essi, ovviamente, non mancano tanti sconti dedicati a console e videogiochi.

Il bundle contenente una PlayStation 4 da 500 Gb e Fortnite, ad esempio, può essere acquistato a 269,99 euro, con un risparmio di 30 sul prezzo originale. La copia di Fortnite inclusa nella confezione, oltre alla Battaglia Reale gratuita per tutti, comprende anche Salva il Mondo (la modalità PvE normalmente venduta a 39,99 euro), il costume di livello epico Bombardiere Reale e 500 V-Buck da spendere nel negozio di gioco.

Si segnalano anche alcune interessanti offerte sui giochi Electronic Arts in edizione PlayStation 4: Burnout Paradise Remastered è acquistabile a 19,99 euro, mentre Need for Speed (2015), Need for Speed Rivals, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 e UFC 2 sono tutti proposti a 9,99 euro.

Sono inoltre disponibili numerosi bundle contenenti Nintendo Switch e un gioco a scelta tra Super Mario Odyssey, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Skyrim e altri, tutti in vendita a 349,99 euro. Anche i singoli titoli sono lievemente scontati e sono acquistabili a circa 50 euro l'uno.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione. Rimarrà attiva, sia nei punti vendita che online, fino a mercoledì 29 agosto.