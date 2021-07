Mediaworld Red Friday: le nuove offerte PC Gaming e Nintendo Switch

Mediaworld estende il Red Friday fino all'11 luglio proponendo una ulteriore serie di sconti con tantissimi prodotti in promozione anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, console e PC Gaming.

Le offerte PC Gaming coinvolgono computer desktop e notebook delle migliori marche come ACER, ASUS, MSI e Lenovo, vastissima anche la scelta di accessori come tastiere, mouse gaming e headset di grandi marchi come Razer e Trust, in offerta anche monitor Samsung.

Se invece cercate offerte Nintendo Switch siete capitati nel posto giusto: Ring Fit Adventure con accessorio Ring-Con costa 69.99 euro (spese di spedizione gratis fino al 18 luglio), Miitopia è in offerta a 39.99 euro (con spese di spedizione azzerate) inoltre trovate Nintendo Switch Lite in bundle con Minecraft o Minecraft Hero a 229,99 euro. E ancora, Animal Crossing New Horizons costa 49.99 euro mentre 51 Giochi Classici è in promozione a 29.99 euro, Monster Hunter Rise costa 49.99 euro mentre il preordine di Monster Hunter Stories 2 ha un prezzo di 59,99 euro.

Le offerte del Red Friday Mediaworld sono valide fino fino all'11 luglio, su alcuni prodotti selezionati le spese di consegna sono gratis fino al 18 luglio. Degne di nota in particolare le promozioni su Nintendo Switch Lite che vi permetteranno di comprare la console e un gioco a prezzo ridotto.